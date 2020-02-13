TOP 09 вместо площади Под Каштаны предложила переименовать в честь Бориса Немцова Сибирскую площадь

Пражская ячейка партии TOP 09 предложила переименовать в честь Бориса Немцова Сибирскую площадь. Как отметил Иржи Поспишил, глава коалиции Spojené sily pro Prahu, после обсуждения с мэром Праги 6 Ондржеем Коларжом он пришел к выводу, что это более подходящий вариант, чем находящаяся в полукиломере площадь Под Каштаны.

«Здесь расположена русская школа. Я убежден, что этот шаг вызовет интерес учеников к человеку, в чью честь будет названа площадь, где располагается учебное заведение», - сказал Поспишил.

По мнению мэра Праги Зденека Гржиба, однако, такой вариант является неуместным, поскольку Сибирская площадь отсылает в своем названии к истории чехословацких легионеров. К тому же топографический комитет согласовал переименование площади Под Каштаны, а соответствующую петицию подписали четыре с половиной тысячи граждан, напомнил градоначальник.