TOP 09 требует голосовать о конституционной жалобе на президента поименно

Оппозиционная партия TOP 09 выступила с требованием, чтобы депутаты нижней палаты парламента Чехии голосовали о конституционной жалобе на президента Милоша Земана, предложенной Сенатом ЧР, поименно. Депутаты от социал-демократической партии уже заявили, что будут голосовать против жалобы.

Дискуссию с допущением публики поддерживают депутаты от партии «Старосты и независимые», а также христианские демократы. В тексте жалобы рассматриваются несколько случаев, когда президент, по мнению сенаторов, нарушил свои законные обязанности.

Напомним, что согласно Конституции, сенаторы, решившие подать иск против президента, обязаны в течение трех месяцев, то есть до 30 октября, заручиться поддержкой как минимум 120 членов Палаты депутатов. В соответствии с главой третьей, статьей 65-й основного закона, Конституционный суд имеет право на основе жалобы сенаторов отобрать у президента мандат, и объявить его не способным вновь его получить.