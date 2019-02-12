TOP 09 и STAN перед выборами в Европарламент создают единый блок проевропейских партий

Партия TOP 09 и движение «Старосты и независимые» (STAN) будут баллотироваться на выборы в Европейский парламент вместе, заявил во вторник на пресс-конференции глава TOP 09, евродепутат Иржи Поспишил. Список кандидатов возглавит, скорее всего, сам Поспишил.
В коалицию войдет также Партия зеленых, переговоры ведутся и с региональным движением «Остравак» и некоторыми другими. «Мы намерены создать единый политический блок проевропейских партий», - сообщил глава STAN, евродепутат Станислав Полчак.
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