TOP 09 и STAN перед выборами в Европарламент создают единый блок проевропейских партий

Партия TOP 09 и движение «Старосты и независимые» (STAN) будут баллотироваться на выборы в Европейский парламент вместе, заявил во вторник на пресс-конференции глава TOP 09, евродепутат Иржи Поспишил. Список кандидатов возглавит, скорее всего, сам Поспишил.

В коалицию войдет также Партия зеленых, переговоры ведутся и с региональным движением «Остравак» и некоторыми другими. «Мы намерены создать единый политический блок проевропейских партий», - сообщил глава STAN, евродепутат Станислав Полчак.