Томаш Плеканец может перейти в «Кладно»

Томаш Плеканец, который был выставлен «Монреалем» на драфт отказов с целью расторжения контракта, вернется в Чехию. По информации издания Sport, с большой вероятностью он продолжит карьеру в клубе второго дивизиона «Кладно». Еще одним претендентом на бывшего капитана сборной Чехии является чемпион страны – «Комета» из Брно.

Томаш Плеканец провел 1001 игру в регулярных чемпионатах НХЛ, включая 984 игры в форме «Монреаля». По этому показателю он занимает 11-е место среди всех чешских хоккеистов в истории лиги. В своем 1000-м матче он отметился заброшенной шайбой. Ранее только четыре игрока «Монреаля» забивали в своем 1000-м матче – Анри Ришар, Ларри Робинсон и Алексей Ковалев.