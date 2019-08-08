Томаш Коубек продолжит карьеру в Германии

Тимур Кашапов
08-08-2019
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Голкипер сборной Чехии Томаш Коубек продолжит карьеру в немецком клубе «Аугсбург», с которым подписал пятилетний контракт. «Ренн», цвета которого Коубек защищал с 2017 года, на его место купит вратаря сборной Сенегала и «Реймса» Эдуара Менди.

«Ренн» приобрел 26-летного голкипера в августе 2017 года у пражской «Спарты» за 3 млн евро. В минувшем сезоне Коубек провел за «красно-черных» 48 матчей (из которых 12 – «на ноль») и пропустил 69 мячей.

 
 
 
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