Томаш Гика стал игроком «Трактора»

Тимур Кашапов
27-06-2019
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Нападающий сборной Чехии Томаш Гика подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги «Трактором» (Челябинск). Соглашение рассчитано на два года.

Минувший сезон 26-летний хоккеист провел в Северной Америке, выступая в основном за фарм-клуб «Вегас Голден Найтс» – «Чикаго Вулвз». На счету Гики 27 матчей в НХЛ, в которых он набрал 7 очков (2 шайбы и 5 результативных передач). Ранее состав челябинского клуба пополнил еще один чешский нападающий Лукаш Седлак.

 
 
 
 
 
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