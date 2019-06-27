Томаш Гика стал игроком «Трактора»

Нападающий сборной Чехии Томаш Гика подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги «Трактором» (Челябинск). Соглашение рассчитано на два года.
Минувший сезон 26-летний хоккеист провел в Северной Америке, выступая в основном за фарм-клуб «Вегас Голден Найтс» – «Чикаго Вулвз». На счету Гики 27 матчей в НХЛ, в которых он набрал 7 очков (2 шайбы и 5 результативных передач). Ранее состав челябинского клуба пополнил еще один чешский нападающий Лукаш Седлак.
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