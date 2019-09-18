Только 5% чешских детей не хотят иметь собственный счет в банке

Согласно опросу, проведенному банком Creditas среди детей и тинэйджеров в возрасте до 17 лет, 54% из них уже пользуются собственным счетом в банке, и лишь 5% не хотят его иметь.

Наиболее привлекательной стороной банковского счета чешские дети считают возможность совершать покупки с помощью мобильного телефона, в том числе через приложение Google Pay. 63% чешских детей используют счет оплаты покупок с помощью банковской карты.

91% детей считает выгодной возможность бесплатного снятия наличных в любой точке мира, 84% – высокие проценты по вкладам, 83% – графическое отражение движения средств по счету. К положительным сторонам банковского счета дети также относят скидки в ресторанах быстрого питания.