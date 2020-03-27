Архив передач

Титул «Золотой Амос» получил учитель гимназии из г. Табор

Катерина Айзпурвит
27-03-2020
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Традиционный титул «Золотой Амос» за 2019–2020 учебный год получил Томаш Мика, учитель гимназии им. Пьера де Кубертена в городе Табор. Симпатии пользователей интернета завоевал преподаватель начальной школы в Райноховице Владимир Шварц. Церемония награждения, на которой лауреату вручается корона, состоится после отмены карантина, введенного в школах страны в связи с пандемией COVID-19.

Звание «Золотой Амос» присуждается одному из учителей в канун дня рождения великого чешского педагога и философа XVII века Яна Амоса Коменского. В Чехии 28 марта отмечается как День учителя.

 
 
 
 
 
 
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