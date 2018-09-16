Титул «Деревня года-2018» получил поселок Долни Немци в Злинском крае

В общереспубликанском конкурсе «Деревня года-2018» первое место жюри присудило поселку Долни Немци в Злинском крае, который обошел 12 других финалистов – победителей краевых соревнований. В этом году, когда конкурс проводился уже в 24 раз, в состязании приняло участие 228 населенных пунктов, на 15 больше, чем в 2017 г.

При определении победителя члены жюри рассматривали такие критерии как общественная жизнь, уровень активности граждан, экономию энергии, забота об общественном пространстве и озеленении населенного пункта.

Поселок Долни Немци также оказался победителем Интернет-голосования. Объявление о победе было встречено овациями и песнями жителей поселка, многие из которых во главе со старостой приехали на оглашении результатов, проходившее вечером 15 сентября.