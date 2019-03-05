Тибетский флаг вывесят 748 чешских городов и деревень

В 2019 года тибетский флаг, ставший символом борьбы за независимость, в Чехии вывесят 748 населенных пунктов и несколько десятков школ. Об этом ČTK сообщило сообщество Lungta, которое является одним из главных организаторов мероприятия. Флаг вывешивается 10 марта в память об антикитайском восстании 1959 года, в котором погибло свыше 80 000 тибетцев. Акции в поддержку Тибета будут проходить в Чешской Республике в течение всего марта.

В этом году тибетский флаг можно будет увидеть также на здании мэрии Праги с 8 по 11 марта. Пока пост мэра столицы занимала Адриана Крначова, тибетский флаг здесь не вывешивали. В воскресенье 10 марта в Праге перед китайским посольством также пройдет акция «Голос за Тибет», организованная объединением Lungta и Amnesty International.