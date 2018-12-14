TI анонсировала публикацию материалов, подтверждающих конфликт интересов премьера Бабиша

Организация Transparency International (TI) заявила о том, что в течение пятницы обнародует информацию, подтверждающую конфликт интересов премьера Андрея Бабиша в отношении холдинга Agrofert.

По сообщению Давида Ондрачека, директора TI в Чешской Республике, речь идет о документах, на основе которых мэрия г. Черношице завела в отношении Андрея Бабиша административное производство.

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией утверждает, что чешский премьер все еще финансово заинтересован в экономическом благополучии Agrofert, несмотря на то, что в 2017 году передал холдинг в руки двух трастовых фондов.

Андрей Бабиш, в свою очередь, обвинил евродепутатов от Чехии в раздувании скандала в Брюсселе и в нападках на премьера собственной страны. По мнению представителей Гражданской демократической партии, Партии пиратов и TOP 09, Андрей Бабиш нанес удар по репутации Чехии за рубежом.