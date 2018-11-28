Техника окраски ткани «Блаудрук» внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО удовлетворило совместную заявку Германии, Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии на внесение техники окраски ткани «Блаудрук» в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято Межправительственным комитетом организации, заседание которого проходило на острове Маврикий.

Этот способ окрашивания ткани в синий цвет с белым узором используется в Центральной Европе с XVIII в., и на некоторых семейных предприятиях уже седьмое поколение мастеров использует шаблоны, возраст которых составляет 300 лет, было указано в заявке. С помощью шаблона на ткань наносится специальное химическое соединение, препятствующее окрашиванию, благодаря чему появляется белый орнамент на синем фоне.

«Блаудрук» стал шестой чешской традицией, внесенной в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 г. в престижный реестр смогла попасть чешско-словацкая традиция театра кукол-марионеток, мужской танец «Словацкий вербуньк», масленичное гуляние в г. Глинско, сокольничество и моравский обряд «Конница королей».