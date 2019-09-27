Технический музей Праги на восстановление собора Парижской Богоматери собрал более 500 миллионов крон

Антон Каймаков
27-09-2019
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На восстановление пострадавшего в апреле от пожара собора Парижской Богоматери пражский Национальный технический музей посредством открытого сбора пожертвований собрал более 525 тысяч крон (свыше 20 тысяч евро). Чек на эту сумму генеральный директор чешского музея Карел Касандр передал послу Франции.

Уже через неделю после пожара в уникальном соборе Парижской Богоматери в пражском зале Рудольфинум состоялся концерт, деньги от которого в объеме 400 тысяч крон (более 15 тысяч крон) также поступил на счет благотворительного сбора пожертвований на восстановление храма, объявленного Национальным техническим музеем.

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