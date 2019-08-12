Тевтонский орден продолжает добиваться права на владение замком Боузов

Тевтонский орден (также Немецкий орден) братьев Пресвятой Девы Марии в Иерсусалиме долгое время борется за право на владение средневековым моравским замком Боузов, который принадлежал ему до начала Второй мировой войны, а ныне находится в собственности государства. В настоящее время представители ордена подали жалобу в Конституционный суд Чехии.

Тевтонский орден также стремится к возвращению ему на основе Закона о реституции церковного имущества другой недвижимости на севере Моравии и в Силезии, где в прошлом развивал активную деятельность и сегодня ее обновляет также в области просвещения и здравоохранения.

По мнению экспертов, орден лишился замка Боузов еще до 25 февраля 1948 года, то есть до даты, которая, согласно упомянутому закону, является отправной точкой для признания права на конфискованное коммунистами имущество. Судьи Верховного суда ЧР ранее констатировали, что «после Второй мировой войны право немецких братьев-рыцарей ордена на эту недвижимость не было обновлено».