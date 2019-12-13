Архив передач

Тестирование вновь подтвердило устойчивость чешского банковского сектора

Антон Каймаков
13-12-2019
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Результаты сентябрьского тестирования, осуществленного Чешским национальным банком, вновь была подтверждена устойчивость чешского банковского и страхового сектора.

В случае значительного ухудшения экономической ситуации, показатели финансовых резерв чешских банков превышали бы установленный минимум. Минимум составляет по европейским нормам – 8%, а показатели банков оставались бы на уровне 14,8%. Финансовые резервы страховых компаний в случае шоковой ситуации все равно остались бы на уровне 157%, что значительно превышает установленный 100-процентный минимум.

 
 
 
 
 
 
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