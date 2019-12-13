Тестирование вновь подтвердило устойчивость чешского банковского сектора

Результаты сентябрьского тестирования, осуществленного Чешским национальным банком, вновь была подтверждена устойчивость чешского банковского и страхового сектора.

В случае значительного ухудшения экономической ситуации, показатели финансовых резерв чешских банков превышали бы установленный минимум. Минимум составляет по европейским нормам – 8%, а показатели банков оставались бы на уровне 14,8%. Финансовые резервы страховых компаний в случае шоковой ситуации все равно остались бы на уровне 157%, что значительно превышает установленный 100-процентный минимум.