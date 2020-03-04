Тестирование в частной лаборатории выявило коронавирус у пражанки

Тест, проведенный в одной из частных клиник Чехии, подтвердил у пражанки наличие коронавируса. Женщина недавно побывала в Италии, но не в пораженных инфекцией северных регионах. Результаты анализов должна проверить государственная лаборатория.

«В настоящее время пациентка находится в пражской больнице «На Буловке». Женщина после появления первых симптомов заболевания обратилась в Государственный институт здравоохранения, однако тестирование не проводилось, так как женщина отдыхала в «безопасном» Трентино-Альто-Адидже.

Двое детей пражанки два дня после возвращения с каникул ходили в школу. Их одноклассники теперь в домашнем карантине.