Архив передач

Тестирование на коронавирус в Чехии будут проводить всем гражданам, получившим рекомендацию врачей

Антон Каймаков
05-03-2020
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Тесты, выявляющие заражение человека коронавирусом, будут в Чехии проводить всем гражданам, получившим рекомендацию своего лечащего врача или же санитарного врача. До сих пор анализы на выявление заражения в обязательном порядке брали лишь у людей, возвратившихся из эпицентров заражения (север Италии, Китай, Южная Корея) или пациентов с признаками инфицирования (кашель, повышенная тепература). Об этом на специальной пресс-конференции СМИ сообщил заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Примула.

 
 
 
 
 
 
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