Теодор Гебре Селассие объявил о завершении карьеры в национальной сборной

Защитник бременского «Вердера» Теодор Гебре Селассие объявил о завершении карьеры в сборной Чехии. По словам футболиста, такое решение он принял из-за проблем со здоровьем и желанием больше времени проводить с семьей.

«4 июня 2011 года в жизни мальчика, который вырос на Высочине, случилось то, о чем он не мог и мечтать – дебют в национальной сборной. Сегодня эта история, к сожалению, подошла к концу», - написал в Facebook Гебре Селассие. С 2011 по 2019 гг. 32-летний футболист провел за сборную Чехии 54 матча и забил три гола.