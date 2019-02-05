Теннисистка Петра Квитова дала показания в суде по делу о нападении на нее в 2016 году

Около полутора часов теннисистка Петра Квитова в здании Краевого суда Брно давала показания с суде по делу о нападении, которое было на нее совершено в декабре 2016 года. Финалистка Australian Open попросила суд, чтобы ее допрашивали вне зала, поскольку не хотела находиться в одном помещении с подозреваемым, и показания транслировались в зал по радио- и видеосвязи. Обвиняемым по делу выступает 33-летний Радим Жондра, который отрицает свою вину, однако был опознан жертвой. За разбойное нападение и нарушение неприкосновенности жилища ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Злоумышленник проник в квартиру спортсменки в Простеёве под предлогом осмотра котла отопления. Когда Петра Квитова по его просьбе включала горячую воду, преступник приставил к ее горлу нож. В ходе борьбы теннисистка схватилась за лезвие и, будучи левшой, серьезно поранила левую руку, которую ей пришлось долго восстанавливать. Преступник ушел, когда спортсменка отдала ему 10 тысяч крон (около 400 евро), после чего Квитова смогла вызвать «скорую помощь» и полицию.