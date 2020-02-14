Теннисистка Квитова снялась с турнира в Петербурге по состоянию здоровья

Чешская теннисистка Петра Квитова снялась с турнира в Санкт-Петербурге из-за болезни. 11-я ракетка мира себя плохо чувствовала еще в матче второго круга и не успела восстановиться.

Таким образом, без боя в полуфинал вышла россиянка Екатерина Александрова.