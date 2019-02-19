Темы поездки главы МИД в США – энергетика, кибернетическая безопасность и подготовка визитов президента и премьера Чехии

Антон Каймаков
19-02-2019
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Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек, отправляющийся на текущей неделе в США, намерен добиваться приглашения в Белый дом чешского премьера Андрея Бабиша и президента Чешской Республики Милоша Земана. Более реальной, как заявил СМИ руководитель МИД, он видит встречу президента США Дональда Тармпа с главой правительства Чехии Андреем Бабишом.

Во время поездки в Соединенные Штаты Америки Томаш Петршичек также будет обсуждать вопросы чешско-американского сотрудничества, сферу энергетики, кибернетическую безопасность и тему урегулирования конфликтов в Сирии и Афганистане. В плане визита переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встреча с чешскими земляками.

 
 
 
 
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