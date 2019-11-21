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Темпы роста ВВП Чехии в 2020 году замедлятся, прогнозирует ОЭСР

Тимур Кашапов
21-11-2019
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста чешской экономики в 2020 году с 2,6 до 2,1%. В 2021 году ОЭСР ожидает повышения ВВП ЧР на 2,3%.

По мнению экспертов организации, экономический рост в Чехии в ближайшие годы сохранится благодаря высоким расходам домохозяйств и государства. «При этом зарплаты продолжат расти высокими темпами, а безработица останется на нынешнем уровне. Вместе с тем, негативно на чешской экономике скажется ослабление экономической активности в странах-основных торговых партнерах Чешской Республики», - отмечается в прогнозе ОЭСР.

 
 
 
 
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