Темпы роста ВВП Чехии в 2019 году не превысят 3%

Рост чешской экономики в следующем году замедлится до 2,9%, что на 0,1% меньше, чем в 2018 году. Такие данные опубликовало Министерство финансов на основе прогнозов 16 чешских экспертных учреждений и оценок аналитиков.

Специалисты ожидают, что в 2019 году снизятся и темпы роста заработной платы, которые, впрочем, продолжат расти из-за очень низкого уровня безработицы, который сохранится в ближайшие годы. Инфляция вырастет с 2,3 до 2,4%.