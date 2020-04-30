Темпы роста экономики Чехии в 2020 г. в связи с коронавирусом могут сократиться от 6,5 до 11%

По прогнозу экономистов, предоставивших интервью информагентству ČTK на этой неделе, темпы роста чешской экономики в текущем году в связи с эпидемией коронавируса могут сократиться от 6,5% до 11 процентов.

В следующем году большинство экспертов прогнозирует интенсивное оживление экономики, которая могла бы выйти на положительные темпы роста на уровне 9 процентов. К предкризисному уровню развития Чехия сможет вернуться в течение 2022 года. В начале года, до начала пандемии коронавируса, аналитики ожидали рост экономики на примерно 2%.

Согласно анализу Министерства финансов по состоянию на апрель, замедление экономики в 2020 г. может составить 5,6%. По прогнозу Международного валютного фонда, рост чешской экономики снизится на 6,5%: столь резкого спада экономики в Чехии не наблюдалось даже во время глобального финансового кризиса в 2009 году. В 2019 году отечественная экономика, наоборот, выросла в годовом исчислении на 2,5%.