Темпы роста чешской экономики в первом квартале этого года повысились на 2,8%

Лорета Вашкова
28-06-2019
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Темпы роста чешской экономики в первом квартале этого года повысились на 2,8 %, а в последнем квартале 2018 года до уровня 2,7%. В сопоставлении с минувшим кварталом рост ВВП составил 0,6 процента. Такой вывод сделан на основе уточненных данных, обнародованных в пятницу, 28 июня, Чешским статистическим управлением (ČSÚ).

Согласно предыдущему анализу с середины мая, ВВП в первом квартале составил 2,5%, двумя неделями позже показатель откорректировали до 2,6%.

 
 
 
 
 
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