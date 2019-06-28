Темпы роста чешской экономики в первом квартале этого года повысились на 2,8 %, а в последнем квартале 2018 года до уровня 2,7%. В сопоставлении с минувшим кварталом рост ВВП составил 0,6 процента. Такой вывод сделан на основе уточненных данных, обнародованных в пятницу, 28 июня, Чешским статистическим управлением (ČSÚ).

Согласно предыдущему анализу с середины мая, ВВП в первом квартале составил 2,5%, двумя неделями позже показатель откорректировали до 2,6%.