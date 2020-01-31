Темпы раннего бронирования поездок опережают прошлогодние показатели

Темпы раннего бронирования туров в Болгарию, Грецию, Египет и Тунис опережают прошлогодние показатели на десятки процентов, сообщают представители чешских турагентств.
Чехи чаще всего заказывают недельные отпуска, многие из них собираются отправиться на море уже в мае или июне. Раннее бронирование дает возможность лучшего выбора гостиничных номеров.
Граждане Чехии чаще всего заказывают четырехзвездочные отели на самом берегу моря с обслуживанием по системе «всё включено». Наряду с ранним бронированием туров, на 20 процентов увеличился спрос на страховые полисы от отмены поездки.
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