Темой рождественского базара на Староместкой площади Праги станет сказка «Золушка»

Основной темой рождественского базара на Староместкой площади чешской столицы станет сказка «Золушка». Персонажи и сцены из этой и других известных сказок украсят панели киосков и новогоднюю елку.

Огни елки на Староместской площади в субботу, 1 декабря, в 16 ч 30 мин зажжет актер Павел Травничек, сыгравший принца в известном чешском фильме-сказке «Три орешка для Золушки», мелодии из которого будут сопровождать торжество. Зажжение огней новогодней елки будет происходить ежедневно, каждый час, с 16 ч 30 мин до 21 ч 30 мин.

Рождественские базары в центре Праги будут работать с 1 декабря 2018 г. до 6 января 2019 г., когда отмечается праздник Трех королей (Поклонение волхвов).