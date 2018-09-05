Темами предвыборной кампании ЧСДП на коммунальных выборах станет защита границ ЧР и сокращение рабочего времени

Катерина Айзпурвит
05-09-2018
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В качестве основных вопросов свой предвыборной кампании на коммунальных выборах, которые пройдут в октябре 2018 г., социал-демократы выбрали такие проблемы как охрана границ Евросоюза, сокращение рабочего времени и введение отпуска продолжительностью пять недель для всей страны.

ЧСДП также намерена продолжить реализацию основных пунктов своей социальной программы, включая оплату больничного с первого дня отсутствия по болезни. 5 сентября председатель партии Ян Гамачек официально дал старт предвыборной кампании в г. Стохов, в районе г. Кладно. На церемонии присутствовали все члены правительства от ЧСДП.

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