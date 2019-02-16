Тема о сиротах из Сирии вновь на повестке дня

Представители гражданской инициативы «Чехи помогают» (Češi pomáhají) заявили, что у них зарегистрировано от 15 до 20 семей, которые прошли специальные курсы и готовы принять сирот из Сирии, находящихся в лагере для беженцев в Греции. В большинстве случаев речь идет о смешанных чешско-сирийских семьях, что решит проблему с языковым барьером. По словам пресс-секретаря инициативы Эвы Гоцкой, речь идет о детях в возрасте от шести до десяти лет, а не о тинейджерах, как ранее заявляли некоторые политики. К решению данной проблемы активно подключилась сирийская община.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что он готов предоставить помощь сиротам, однако непосредственно в Сирии, где он предложил построить специальные дома для этих детей. Министр внутренних дел Ян Гамачек отметил, что данный проект может стать частью официальной чешской внешнеполитической гуманитарной помощи, однако не исключил возможности принятия сирийских сирот в Чехии.