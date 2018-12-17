Taxify свернула работу в краевых городах, оставшись только в Праге

Альтернативная служба такси Taxify, работающая с помощью мобильного приложения, 17 декабря 2018 г. свернула свою деятельность в четырех краевых центрах Чехии и продолжит работу только в Праге. В другие города Taxify может вернуться только в случае изменений в законодательстве, в частности, отмены обязательных таксометров и лайт-боксов на крыше, сообщила агентству ČTK эстонская компания, которая в июле текущего года начала действовать в Остраве, Оломоуце, Пльзене и Чешске Будеёвице.

Работа в этих городах была запрещена предварительными судебными решениями, однако до середины декабря Taxify продолжала там действовать. Также суд первой инстанции запретил работу службы в чешской столице, что компания намерена опротестовать. По утверждению главы Taxify Романа Сысла, в краевых городах таксисты угрожали их водителям и применяли физическое насилие. Недавно на фирму был наложен штраф на сумму более полумиллиона крон. Taxify настаивает, что «отвечает только за развитие мобильной аппликации и не является посредником при осуществлении перевозок».