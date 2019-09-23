Танцующий дом и ряд других зданий в Праге были разрисованы граффити

Некоторые здания в Праге, включая достопримечательности, например, Танцующий дом, Торговый центр Kotva и Дом моды на Вацлавской площади в ночь с воскресенья на понедельник, 23 сентября, были легально разрисованы граффити примерно 20 стрит-арт-художниками.

Мероприятие должно привлечь внимание к нехватке участков городского ландшафта для уличного искусства. Площадь размером более 190 кв метров в распоряжение художников предоставила компания Pražská správa nemovitostí (Пражское управление недвижимостью - PSN).

«Большинство рисунков будут украшать фасады зданий только временно, так как памятники истории и значимые достопримечательности могут подвергаться такого рода изменениям согласно принятым нормам лишь в очень ограниченном объеме», — сообщила ČTK от имени Пражского управления недвижимостью Тереза Павезкова.