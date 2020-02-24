Таможенники задержали в пражском аэропорту иностранца, перевозившего 45 кг ката

На прошлой неделе таможенники задержали в пражском аэропорту им. В. Гавела иностранца, перевозившего в своем багаже 45 кг растения кат. «49-летний гражданин прилетел рейсом из Катара, наркотики находились в двух чемоданах и были завернуты в газетную бумагу и увлажненную ткань», - информировала ЧТК пресс-секретарь таможенной службы аэропорта Шарка Мишковска.

Энтеоген кат распространен на Аравийском полуострове, в Эфиопии, в Восточной и Южной Африке, в меньшей степени культивируется в Индии и на Шри-Ланке. Наркотическое средство растительного происхождения содержит вещества психостимулирующего действия и в Чехии внесено в список запрещенных средств.

Распространение преследуется в соответствии с актуальным законодательством. Контрабандист находится в СИЗО.