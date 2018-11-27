Таможенники задержали пенсионера с 2 кг кокаина

Работники Таможенной службы Чехии в пражском аэропорту им. Вацлава Гавела изъяли у 76-летнего пенсионера 2 кг кокаина. Чех, прибывший в страну из Бразилии, перевозил наркотики в рюкзаке с двойным дном. Таможенники выявили контрабанд во время стандартной проверки пассажиров.

По сообщению пресс-секретаря Национального управления по борьбе с наркотиками Барборы Кудлачковой, пенсионеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В прошлом году в пражском аэропорту было изъято в общей сложности 27,4 кг кокаина. Рекордным в этом плане стал 2015 год, когда в аэропорту им. Вацлава Гавела выявили 120 кг наркотиков.