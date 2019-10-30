Таможенники выявили 236 случаев нелегального трудоустройства, в большинстве граждан Украины, Монголии, Грузии и Молдавии

В ходе проверок, проведенных в Чехии Таможенным управлением в течение одной недели, в более чем 120 компаниях были выявлены 236 случаев нелегального трудоустройства иностранцев. Большинство таких гастарбайтеров являлись гражданами Украины, Монголии, Грузии и Молдавии. Пятеро из них не имели разрешения на временное пребывание на территории страны.
Больше всего нарушений закона обнаружили в Праге. Работодателям грозят штрафные санкции в совокупном размере до 10 миллионов крон (392 тыс. евро). Чешскому информагентству ЧТК об этом сообщила пресс-секретарь Генеральной дирекции таможен ЧР Гана Прудичова.
Контрольные рейды проводились при участии 137 таможенников.
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