Таможенники выявили 236 случаев нелегального трудоустройства, в большинстве граждан Украины, Монголии, Грузии и Молдавии

В ходе проверок, проведенных в Чехии Таможенным управлением в течение одной недели, в более чем 120 компаниях были выявлены 236 случаев нелегального трудоустройства иностранцев. Большинство таких гастарбайтеров являлись гражданами Украины, Монголии, Грузии и Молдавии. Пятеро из них не имели разрешения на временное пребывание на территории страны.

Больше всего нарушений закона обнаружили в Праге. Работодателям грозят штрафные санкции в совокупном размере до 10 миллионов крон (392 тыс. евро). Чешскому информагентству ЧТК об этом сообщила пресс-секретарь Генеральной дирекции таможен ЧР Гана Прудичова.

Контрольные рейды проводились при участии 137 таможенников.