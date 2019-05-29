Taможенники Пльзеня задержали крупную партию румынских контрабандных сигарет

Лорета Вашкова
29-05-2019
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Taможенники в районе Пльзеня обнаружили в румынском грузовом автомобиле с прицепом свыше 18000 контрабандных сигарет Dunhill, Kent и LA Cigarette. Подсчитанный ущерб от уклонения уплаты налогов в данном случае составил бы около 48000 крон, сообщила ЧТК пресс-секретарь таможенного управления Пльзеньского края Марцела Кашпарова.

По словам Кашпаровой, попытки контрабанды сигарет через чешскую территорию повторяются регулярно, но не учащаются. Табачные изделия стремились переправить в Германию по автомагистрали D5.

 
 
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