Taможенники Пльзеня задержали крупную партию румынских контрабандных сигарет

Taможенники в районе Пльзеня обнаружили в румынском грузовом автомобиле с прицепом свыше 18000 контрабандных сигарет Dunhill, Kent и LA Cigarette. Подсчитанный ущерб от уклонения уплаты налогов в данном случае составил бы около 48000 крон, сообщила ЧТК пресс-секретарь таможенного управления Пльзеньского края Марцела Кашпарова.

По словам Кашпаровой, попытки контрабанды сигарет через чешскую территорию повторяются регулярно, но не учащаются. Табачные изделия стремились переправить в Германию по автомагистрали D5.