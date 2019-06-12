Таможенники нашли три тонны запрещенных веществ

Сотрудники таможни пражского аэропорта им. Вацлава Гавела обнаружили три тонны химических веществ, предназначенных для производства амфетамина. Наркотики могли быть проданы на черном рынке почти за два миллиарда крон. Об этом сообщил пресс-секретарь таможенного пункта Павел Дробек. По его словам, химические вещества прибыли в Чехию из Гонконга, затем они должны были быть переправлены в другую страну ЕС.

Изъятые химические вещества представляют собой так называемые прекурсоры, которые используются только для производства химических наркотиков.