Архив передач

Таможенники изъяли у иностранца 33 кг ката

Эва Туречкова
29-10-2019
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Таможенная служба Чехии в международном пражском аэропорту им. Вацлава Гавела задержала 55-летнего иностранца, попытавшегося ввезти в страну 33 килограмма ката. Растение содержит вещества наркотического действия.

Несмотря на популярность ката в африканских и ближневосточных странах, в Чехии вещество входит в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен.

 
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