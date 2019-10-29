Таможенники изъяли у иностранца 33 кг ката

Таможенная служба Чехии в международном пражском аэропорту им. Вацлава Гавела задержала 55-летнего иностранца, попытавшегося ввезти в страну 33 килограмма ката. Растение содержит вещества наркотического действия.

Несмотря на популярность ката в африканских и ближневосточных странах, в Чехии вещество входит в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен.