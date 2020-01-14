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Таможенники Чехии планируют закрытие 10 таможенных постов из 43

Лорета Вашкова
14-01-2020
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Таможенное управление Чехии планирует закрытие в этом году таможенных постов в Годонине, Хeбе, Йичине, Мосте, Пелгржимове, Карвине, Тахове, Страконицах, Трутнове и Вышкове. «Ликвидация постов не повлечет за собой увольнения таможенников, они будут переведены в другие структурные подразделения, более эффективные с точки зрения надзора и контроля в этой сфере», – сообщила агентству ЧТК пресс-секретарь управления Maртина Канькова.

Причиной сокращения числа таможенных постов, по словам пресс-секретаря, является, кроме прочего, необходимость постепенной электронизации всей системы таможенного контроля. В настоящее время в ведении чешского управления находится пятнадцать таможенных учреждений и 43 пункта пропуска.

 
 
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