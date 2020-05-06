Такси с министром иностранных дел Чехии попало в аварию; водитель скончался

В ночь на 6 мая такси, в котором ехал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, попало в аварию, врезавшись в припаркованный автомобиль. По предварительным данным, у водителя произошел сердечный приступ. Несмотря на усилия врачей «скорой помощи», 62-летний шофер скончался. Политик в результате аварии, которая произошла, когда автомобиль двигался с низкой скоростью, не пострадал. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Авария произошла в районе Праги Нусле, где проживает Томаш Петршичек, возвращавшийся на такси домой. «Ночью я оказался участником трагического ДТП. Мне очень жаль, что оно унесло человеческую жизнь. Я хочу выразить свои соболезнования родным покойного. Мы с моей женой отслужим панихиду», – написал министр в ответ на вопрос издания Novinky.cz.