Таиланду угрожает тропический ураган «Пабук». В стране находится 250 тыс. чешских туристов

Тысячи людей, местных жителей и туристов, покидают прибрежные районы южных провинций Таиланда в связи с приближением тропического урагана «Пабук». Несколько аэропортов были закрыты. В королевстве в настоящее время находится более 250000 чешских туристов.

«Пока чешским турбюро не пришлось никого эвакуировать, однако ситуация может измениться через несколько часов», - сообщил ЧТК утром в пятницу зампредседатель чешской Ассоциации туристических компаний Ян Папеж. Согласно информации официальных учреждений, пик интенсивности урагана придется в ночь с 4 на 5 января.