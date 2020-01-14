Таиланд выбран в качестве партнера выставок туризма в Брно

В качестве партнера выставок по выездному и внутреннему туризма Go и Regiontour, проходящих в Брно, в этом году впервые в истории Чехии выбрано Королевство Таиланд.

Выставки, на которых можно, кроме прочего, продегустировать блюда тайской кухни, продлятся с четверга по воскресенье, 19 января. Фестиваль путешественников будет проходить в павильоне P. Его главной темой являются ставшие поистине легендарными путешествия Иржи Ганзелки и Мирослава Зигмунда.