Архив передач

Таиланд выбран в качестве партнера выставок туризма в Брно

Лорета Вашкова
14-01-2020
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В качестве партнера выставок по выездному и внутреннему туризма Go и Regiontour, проходящих в Брно, в этом году впервые в истории Чехии выбрано Королевство Таиланд.

Выставки, на которых можно, кроме прочего, продегустировать блюда тайской кухни, продлятся с четверга по воскресенье, 19 января. Фестиваль путешественников будет проходить в павильоне P. Его главной темой являются ставшие поистине легендарными путешествия Иржи Ганзелки и Мирослава Зигмунда.

 
 
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