Сын премьер-министра Чехии, помимо Крыма, был также в Кривом Роге и Киеве, утверждает водитель компании Agrofert, которая принадлежит Андрею Бабишу

Россиянин Петр Протопопов, которого сын премьер-министра Чехии обвинил в насильственном удержании на аннексированом Россией Крыму в 2017 году, рассказал, что Андрей Бабиш-младший, находясь в Ялте, познакомился с украинкой, которая работала на полуострове, а затем отправился за ней в Кривой Рог, где она проживала с матерью. Об этом рассказал Протопопов в интервью изданию novinky.cz.

«Энди очень хотел за ней поехать, и я сказал ему: «Эй, приятель, Кривой Рог – это не земля обетованная, а Мордор – тюрьма, шахты, наркоманы. Но нет, он настаивал, что хочет туда поехать. Поэтому мы взяли машину и поехали», - отметил Протопопов.

По его словам, в Кривом Роге между ними позже возник конфликт, потому Протопопов вернулся в Чехию, оставив Бабиша-младшего на Украине. «Спустя некоторое время я сел в самолет, прилетел в Киев, арендовал такси, взял Энди с его подругой и сказал, что кое-что произошло, и мы должны вернуться в Прагу. Поэтому мы снова сели в такси, поехали в Киев, и оттуда полетели в Вену», - уточнил Протопопов.