Свыше 84% экспортируемой из Чехии продукции приходится на ЕС

Доля чешского экспорта в страны ЕС в 2018 году, как и в предыдущие годы, незначительно повысилась и достигла 84,1% от общего вывоза, что является самым большим показателем за последние шесть лет. В 2012 году экспорт в государства Еворосоюза составил 81%. Как следует по данным Чешского статистического управления, 20 лет назад зависимость страны от ЕС в области экспорта была еще выше – 86%.

Согласно информации Союза промышленности и транспорта ЧР, в действительности Чехия зависима от экспорта лишь в некоторые страны. Крупнейшим торговым партнером ЧР остается Германия; экспорт чешских фирм в эту страну в 2018 году в межгодовом сопоставлении увеличился лишь на 2,8%, однако достиг рекордного объема – 1,42 трлн крон. 32,4% экспортируемой из Чехии продукции приходится именно на ФРГ.