Свой сайт в чешском интернете открывают преимущественно японские и скандинавские владельцы фирм

Свой профессиональный ресурс в чешском интернете открывают преимущественно компании, владельцами которых выступают граждане Японии или скандинавских стран. Наоборот, иорданские, иракские и иранские владельцы фирм редко открывают свой веб-сайт в Чехии, как следует из анализа консалтингового агентства Bisnode.

Свои порталы в Чехии имеют 58% японских фирм, 45% финских, 40% шведских и норвежских. Лишь незначительный процент, менее четырех чешских компаний из сотни тех, которыми владеют россияне, открыли свой профессиональный ресурс в чешском интернете, сообщил аналитик Bisnode.