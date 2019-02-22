Свой сайт в чешском интернете открывают преимущественно японские и скандинавские владельцы фирм

Лорета Вашкова
22-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Свой профессиональный ресурс в чешском интернете открывают преимущественно компании, владельцами которых выступают граждане Японии или скандинавских стран. Наоборот, иорданские, иракские и иранские владельцы фирм редко открывают свой веб-сайт в Чехии, как следует из анализа консалтингового агентства Bisnode.

Свои порталы в Чехии имеют 58% японских фирм, 45% финских, 40% шведских и норвежских. Лишь незначительный процент, менее четырех чешских компаний из сотни тех, которыми владеют россияне, открыли свой профессиональный ресурс в чешском интернете, сообщил аналитик Bisnode.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 