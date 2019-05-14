Свидетельница по делу российских футболистов Мамаева и Кокорина выпала с балкона гостиницы в чешском Шпиндлеровом Млыне

Антон Каймаков
14-05-2019
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Как сообщает «Радио Свобода», россиянка Екатерина Бобкова, проходившая свидетельницей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, попала в реанимационное отделение чешского города Градец Кралове. Об этом радиостанции, отказавшись обсуждать актуальное состояние пациентки, сообщил один из лечащих врачей отделения Йозеф Полак. По поступившей информации, молодая женщина выпала с балкона третьего этажа гостиницы в городке Шпиндлеров Млын (популярный чешский лыжный центр).

По сообщению пресс-секретаря полиции Лукаша Винценца, ответившего на вопрос чешского информационного агентства ČTK, признаков насилия на теле пострадавшей не обнаружено. Предположительно, речь идет о несчастном случае.

 
 
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