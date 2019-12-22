Суммы пожертвований на благотворительность увеличиваются с каждым годом

Свыше 6 миллиардов крон (более 235 миллионов евро) пожертвовали чешские граждане на благотворительность в 2017 году (последние актуальные данные налоговых деклараций, предоставленные Минфином и Генеральной финансовой дирекцией Фонду Via, 22 года занимающемуся развитием филантропии в Чешской Республике). Это самая большая сумма пожертвований с 1989 года. Если к ней прибавить также деньги, перечисленные гражданами анонимно, то есть без использования возможности получения налоговых льгот, то итоговая сумма за 2017 год вырастет до 8,5 миллиардов крон (333,3 миллиона евро).