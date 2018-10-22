Сумма штрафов за нарушения правил предвыборных кампаний в Сенат составит 280,5 тыс. крон

Управление по контролю финансовой деятельности политических партий и движений наложило 20 штрафных санкций за нарушения, допущенные в ходе предвыборной кампании в Сенат. Общая сумма штрафов составит 280 500 крон (11 тыс. евро).

Политические партии, движения, коалиции и кандидаты не выполнили такое обязательное условие как сообщение адреса своего Интернет-сайта с указанием источника финансирования своей предвыборной кампании. Закон не позволяет опротестовать данные штрафные санкции. Конкретные партии и имена тех, кто получил извещения о штрафе, Управление по контролю не называет.