Сумма штрафов за нарушения правил предвыборных кампаний в Сенат составит 280,5 тыс. крон

Катерина Айзпурвит
22-10-2018
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Управление по контролю финансовой деятельности политических партий и движений наложило 20 штрафных санкций за нарушения, допущенные в ходе предвыборной кампании в Сенат. Общая сумма штрафов составит 280 500 крон (11 тыс. евро).

Политические партии, движения, коалиции и кандидаты не выполнили такое обязательное условие как сообщение адреса своего Интернет-сайта с указанием источника финансирования своей предвыборной кампании. Закон не позволяет опротестовать данные штрафные санкции. Конкретные партии и имена тех, кто получил извещения о штрафе, Управление по контролю не называет.

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