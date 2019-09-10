Суицид является второй ведущей причиной смерти среди молодого поколения

Эва Туречкова
10-09-2019
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Самоубийство является второй ведущей причиной смерти среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Каждый год себя в Чехии преднамеренно лишают жизни 1300 представителей указанной возрастной категории – большинство из них страдают от психического расстройства. Мужчины совершают суицид в четыре раза чаще женщин.

Данные были обнародованы во Всемирный день предотвращения самоубийств, который приходится на 10 сентября.

Молодое поколение на суицид чаще всего толкает наркотическая зависимость, а также нехватка жизненного опыта.

 
 
 
 
 
 
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