Судьи получат новый кодекс этики

Эва Туречкова
25-01-2019
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Чешские судьи получат новый Кодекс судейской этики. По словам президента Объединения судей ЧР Даниэлы Земановой, в кодекс должны быть введены практические рекомендации по различным вопросам профессиональной и внеслужебной деятельности судей.

Новые правила помогут представителям судебной власти, например, более точно определить, когда они обязаны заявить самоотвод, а также сориентироваться, как поступать в случае попыток оказать влияние на их решение.

Министр юстиции Ян Кнежинек (ANO) в четверг заявил, что если удастся доказать правоту слов экс-главы Верховного административного суда Йозефа Баксы в адрес президента Милоша Земана и его приближенных, которые судье якобы обещали пост главы КС в обмен на вынесение им желаемого вердикта, то речь идет о преступном деянии.

Милош Земан отказывается от выдвинутых обвинений. По его словам, судья Бакса мстит ему.

 
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