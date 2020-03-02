Суд закрыл дело местного политика, обвинявшегося из-за постов в Facebook, направленных против президента Земана

Суд прекратил дело, возбужденное против бывшего члена администрации поселка Есенице Мартина Ланга. Политик обвинялся в том, что публиковал на своей странице в Facebook комментарии, которые можно расценивать как призывы к насилию в отношении президента Милоша Земана и некоторых депутатов.

В случае обвинительного приговора Мартину Лангу грозило до двух лет лишения свободы. В 2019 г. он написал в соцсети, что «Земан – это второй Гитлер, и его нужно зарезать как свинью». Пост стал реакцией на поддержку президентом введения налога на церковное имущество, возвращенное в рамках реституции. Также он обозвал «свиньями, которых нужно зарезать» поддержавших проект закона депутатов.

Прокуратура Праги-7, выдвинувшая обвинение, сообщает, что подаст апелляцию на решение суда.